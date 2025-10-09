В Духовном собрании мусульман надеются на скорое прекращение боевых действий в Газе

В пресс-службе Духовного собрания мусульман России (ДСМР) заявили «Газете.Ru», что приветствуют прекращение огня в секторе Газа и призывают освободить пленных, захваченных в ходе конфликта. Там отметили, что надеются на скорое прекращение огня в регионе и оказание помощи жителям Газы.

«Мусульмане России приветствуют и поддерживают мирные переговоры на территории Газы в Палестине. Эта война принесла очень много невинных жертв, боли и страдания. Убийства мирных жителей, среди которых много женщин и детей, должны прекратиться. Безвинные пленные должны быть освобождены. Нельзя строить мир на слезах и крови! На протяжении всего конфликта наши молитвы с теми, кто скорбит о погибших и пострадавших. Мы очень надеемся, что боевые действия прекратятся как можно скорее и жители Газы смогут вернуться к мирной жизни, получить гуманитарную и медицинскую помощь», — сказали там.

До этого СМИ сообщили, что ХАМАС согласился на сделку с Израилем о прекращении огня. В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон. Соглашение было подписано в Египте и с 12:00 (мск) оно вступило в силу. Мирный план президента США включает в себя 20 пунктов, среди которых – обмен израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Ранее главный раввин России Адольф Шаевич выразил надежду на установление прочного мира в секторе Газа.