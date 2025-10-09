«Молимся постоянно»: главный раввин России – о перемирии в секторе Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали сделку о прекращении огня 9 октября в Египте – с 12:00 (мск) соглашение вступило в силу. Главный раввин России по версии конгресса еврейских религиозных организаций Адольф Шаевич в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду на установление прочного мира в секторе Газа.

«Очень хотелось, чтобы было достигнуто перемирие. Все-таки немало усилий приложено со всех сторон, кроме самого ХАМАСа. Будем надеяться и молимся постоянно, и сегодня утреннюю молитву завершили просьбой к всевышнему, чтобы все-таки способствовал установлению прочного мира. Дай бог. Надеемся, что удастся решить проблему», — сказал он.

Шаевич отметил, что американское правительство приложило немало усилий для подписания мира. Раввин рассказал, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены.

«Должно быть понятие: кто угрожает безопасности не только Израилю, но и всему региону. Вдохновляемые Ираном ставленники ни к чему хорошему не могут привести. Здравомыслящие понимают, насколько [Ближний Восток] взрывоопасный регион и все может кончиться буквально плохо для всех. Надо искать нормальные пути. Израиль же сегодня воюет не потому, что ему хочется, — он вынужден воевать. Вынужден защищаться. Конечно, Америка имеет громадное влияние — мощнейшую армию, финансовые возможности, влияние на Европу, арабские страны — и может очень много сделать для установления мира. Очень хотелось, чтобы принесло пользу в самое ближайшее время», — сказал он.

До этого СМИ сообщили, что ХАМАС согласился на сделку с Израилем о прекращении огня. Ночью по московскому времени 9 октября президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон. Соглашение было подписано в Египте и с 12:00 (мск) оно вступило в силу. Мирный план президента США включает в себя 20 пунктов, среди которых – обмен израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года. По версии Израиля, из 48 человек, которые остаются в плену, около 20 живы. Всего тогда захватили 251 человека. Трамп заявил, что их обменяют 13 октября.

Россия участвовала в обмене израильских заложников. 26 ноября 2023 года в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках. В 2025 году 15 февраля из плена был также освобожден Александр Труфанов – гражданин России и Израиля. Его мать, бабушка и невеста были похищены палестинскими радикалами 7 октября 2023 года.

