МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС

Гросси: запущен процесс восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запущен процесс по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после встречи с представителями России и Украины. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте агентства.

«После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения — по линиям «Днепровская» и «Феросплавна-1», — сказал он.

Гросси отметил, что восстановление подключения станции к электросети займёт еще некоторое время, при этом обе стороны конструктивно взаимодействуют с МАГАТЭ для достижения этой цели ради ядерной безопасности.

Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации в этом отношении, подчеркнул гендиректор агентства.

9 октября стало известно, что госкорпорация «Росатом» готовится к перезапуску Запорожской атомной электростанции.

Ранее на Запорожской АЭС прокомментировали ситуацию с отсутствием внешнего электроснабжения.

