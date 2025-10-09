Глава «Росатома» заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС

Госкорпорация «Росатом» готовится к перезапуску Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

«Нужен «подъем» станции, мы к этому готовимся», — сказал он.

Лихачев также отметил, что обстановка на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности не вызывает беспокойства.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам.

Ранее «Росатом» сообщил об отключении энергоблока Нововоронежской АЭС.