Глава «Росатома» заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС

Госкорпорация «Росатом» готовится к перезапуску Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.
«Нужен «подъем» станции, мы к этому готовимся», — сказал он.
Лихачев также отметил, что обстановка на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности не вызывает беспокойства.
6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.
Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам.
Ранее «Росатом» сообщил об отключении энергоблока Нововоронежской АЭС.