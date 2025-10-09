На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда прокурор запросит срок для Аяза Шабутдинова

ТАСС: прокуратура 23 октября запросит срок для блогера Аяза Шабутдинова
ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура намерена запросить срок по делу о мошенничестве в отношении блогера Аяза Шабутдинова 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«23 октября ожидаются прения сторон», — указано в сообщении.

Уголовное дело, по которому проходит Шабутдинов, насчитывает 113 эпизодов. Следствие установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле сообщалось, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими себя считают 80 человек. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента Шабутдинова немалых денег — от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС закрывает убыточную компанию блогерши Александры Митрошиной.

