Россиянам посоветовали есть тыквенные семечки

Тыквенные семечки по праву считаются суперфудом — они сочетают в себе богатый состав минералов и целый комплекс полезных свойств. Их регулярное употребление полезно для нервной системы, костей, почек и других органов. К тому же, этот продукт нередко называют природным афродизиаком. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Как рассказала специалист, по калорийности семена тыквы сопоставимы с орехами — около 550 Ккал на 100 г. Половина их состава — это полезные жиры. Далее следует растительный белок и немного углеводов. Причем, если сравнивать орехи и семена по богатству минерального набора, то первое место занимают именно тыквенные семечки. Кроме того, они традиционно применяются как натуральное средство в борьбе с паразитами.

«В одной горсти тыквенных семечек (примерно 60 г) содержится суточная норма магния. Стоит отметить, что такое высокое содержание этого минерала встречается лишь в немногих продуктах. Магний необходим для расслабления мышц и нервной системы, помогает справляться с тревогой, нормализует сон и снижает отечность», — пояснила Устинова.

Та же порция семян покрывает суточную потребность организма в фосфоре, который играет ключевую роль в формировании и поддержании прочности костей. В составе тыквенных семечек также есть кобальт, марганец и медь — микроэлементы, участвующие в процессе кроветворения. Поэтому семена особенно полезны людям, страдающим анемией.

«В 100 г продукта содержится суточная норма хрома и цинка. Хром отвечает за регуляцию углеводного обмена и помогает снижать аппетит, а цинк необходим для выработки мужских гормонов и сперматогенеза. Неслучайно тыквенные семечки считаются природным афродизиаком», — подчеркнула Устинова.

К тому же они полезны для печени и желчного пузыря. Но, как напомнила специалист, людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить включение этого продукта в рацион с врачом.

«Есть тыквенные семечки можно в любом виде. Но я советую остановиться на неочищенных, так как они лучше сохраняют полезные вещества. Лучше покупать продукт в герметичной упаковке, а не на развес, чтобы избежать риска столкнуться с плесенью. Несмотря на всю свою пользу, разовая порция не должна превышать 50 г, так как это довольно калорийный продукт», — заключила врач.

