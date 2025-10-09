Иностранных студенток избили в петербургском ресторане быстрого питания

В Петербурге двоих иностранных студенток избили в ресторане. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 октября в ресторане быстрого питания на проспекте Испытателей. Две иностранные студентки в возрасте 24 и 26 лет, обучающиеся в одном из вузов города, сообщили о конфликте с компанией молодых людей. В ходе возникшей потасовки оппоненты нанесли девушкам телесные повреждения и скрылись с места происшествия.

Пострадавшие обратились за помощью в больницу. Врачи диагностировали у девушек синяки, ссадины и ушибы. Полиция проводит проверку по факту случившегося, нападавших ищут.

