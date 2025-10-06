На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Красноярска мужчина оттаскал за волосы беременную женщину, и это попало на видео

В Красноярске мужчина набросился на беременную девушку
true
true
true

В Красноярске заметили мужчину, который во время ссоры напал на возлюбленную. Об этом сообщает Ngs24 со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел около театра оперы и балета. На кадрах с места заметно, как мужчина схватил девушку. Когда она упала, оппонент стал таскать ее по асфальту.

Как рассказали очевидцы, мужчина несколько раз бросал ее телефон, а сама пострадавшая кричала, что ждет от него ребенка. Очевидцы пытались разнять пару, но сделать этого не удалось.

«Люди пытались остановить, но он не реагировал. Состояние пострадавшей неизвестно», – рассказали очевидцы.

В комментарии порталу полицейские заявили, что после инцидента какие-либо заявления к ним не поступали. Однако они заметили кадры в соцсетях и сейчас проводят проверку.

До этого в Воронежской области мужчина избил беременную женщину. Помимо этого, он унижал пострадавшую и снимал происходящее на камеру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мужчина столкнул беременную жену со скалы, чтобы она не опозорила семью разводом.

