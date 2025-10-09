На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие пищевые привычки разрушают организм

Нутрициолог Панова: постоянные перекусы негативно влияют на организм
true
true
true
close
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Частые перекусы, особенно вредной едой, негативно влияют на организм. Сюда же относятся кофе и чай во время рабочего дня. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

«Кофе и чай — это прием пищи, даже если вы не кладете туда сахар. Это большая нагрузка на поджелудочную железу, которая чаще всего и воспаляется», — отметила специалист.

Более того, с чаем или кофе часто употребляются сладости, добавила она.

«В рационе должно быть всегда много овощей и общий баланс, который как раз работает против различного рода воспалений», — заключила нутрициолог.

До этого Панова говорила, что соль и сахар в больших количествах провоцируют воспалительные процессы в организме. По ее словам, важно ограничивать потребление соленых продуктов и стараться не досаливать пищу.

Ранее стало известно, чем грозит резкий отказ от сахара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами