Россиянам рассказали, какие пищевые привычки разрушают организм

Частые перекусы, особенно вредной едой, негативно влияют на организм. Сюда же относятся кофе и чай во время рабочего дня. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

«Кофе и чай — это прием пищи, даже если вы не кладете туда сахар. Это большая нагрузка на поджелудочную железу, которая чаще всего и воспаляется», — отметила специалист.

Более того, с чаем или кофе часто употребляются сладости, добавила она.

«В рационе должно быть всегда много овощей и общий баланс, который как раз работает против различного рода воспалений», — заключила нутрициолог.

До этого Панова говорила, что соль и сахар в больших количествах провоцируют воспалительные процессы в организме. По ее словам, важно ограничивать потребление соленых продуктов и стараться не досаливать пищу.

Ранее стало известно, чем грозит резкий отказ от сахара.