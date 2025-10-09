На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток жестоко избил мальчика в школе и сломал ему позвонок

В Тульской области подросток жестоко избил мальчика в школе
true
true
true

В Тульской области драка между школьниками закончилась переломом позвонка. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Инцидент произошел 1 октября в школе №1 Киреевского района. Предварительно, между учениками возник конфликт, который перерос в потасоку. На кадрах с места происшествия видно, как один школьник жестоко избивает другого, а остальные дети подначивают агрессора.

В результате пострадавший мальчик попал в Тульскую областную больницу. Предварительно, у него диагностировали перелом позвонка.

До этого подростки из российского села толпой избили девочку. Весь процесс издевательств над девочкой несовершеннолетние снимали на камеру. Позже видеозапись с избиением распространилась в соцсетях.

Ранее в Орске подростки избивали и бросали спички в девочку из-за симпатии «не тех» мальчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами