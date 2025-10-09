Российский подросток жестоко избил мальчика в школе и сломал ему позвонок

В Тульской области подросток жестоко избил мальчика в школе

В Тульской области драка между школьниками закончилась переломом позвонка. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Инцидент произошел 1 октября в школе №1 Киреевского района. Предварительно, между учениками возник конфликт, который перерос в потасоку. На кадрах с места происшествия видно, как один школьник жестоко избивает другого, а остальные дети подначивают агрессора.

В результате пострадавший мальчик попал в Тульскую областную больницу. Предварительно, у него диагностировали перелом позвонка.

До этого подростки из российского села толпой избили девочку. Весь процесс издевательств над девочкой несовершеннолетние снимали на камеру. Позже видеозапись с избиением распространилась в соцсетях.

Ранее в Орске подростки избивали и бросали спички в девочку из-за симпатии «не тех» мальчиков.