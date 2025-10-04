На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орске подростки избивали и бросали спички в девочку из-за симпатии «не тех» мальчиков

Baza: в Орске школьники жестоко избили девочку в ее день рождения
Pexels

Девочка из Орска попала в больницу после избиения в свой день рождения. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 12-летняя девочка по имени Оля шла по улице, когда ее потащили в поле, где компания из десяти школьников из соседней школы стала наносить ей удары.

«Ее пинали в пах и по телу, бросали в нее зажженные спички, поджигали и выдирали волосы, плевали», – сообщается в публикации.

После избиения агрессоры поставили ребенка на колени и потребовали извинений. По словам матери пострадавшей, причиной конфликта стало то, что ее дочь приглянулась «не тем» мальчикам и одевалась «не по правилам».

Подростки запретили школьнице рассказывать о произошедшем, но, когда она вернулась домой с серьезными травмами, мать обратила на это внимание и вызвала медиков.

Специалисты диагностировали у девочки черепно-мозговую травму, ушибы паховой и брюшной полости, ожоги. На данный момент врачи оказывают пациентке всю необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Орске осудили мужчину, избившего гостя на дне рождения бутылкой и шваброй.

