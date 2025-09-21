На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: управляющего австрийской нефтегазовой компании уволили по подозрению в работе на РФ

Profil: топ-менеджера австрийской OMV заподозрили в шпионаже на Россию
true
true
true
close
Global Look Press

Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Profil.

В публикации отмечается, что Управление государственной безопасности и разведки Австрии несколько месяцев следило за управляющим, чье имя не раскрывается. Издание подчеркивает, что он встречался с российским дипломатом, которого спецслужбы считают агентом ФСБ.

По постановлению австрийского суда в доме топ-менеджера был проведен обыск, в рамках которого было обнаружено множество секретных документов.

По данным Profil, судебные органы попросили министерство иностранных дел России снять дипломатическую неприкосновенность с сотрудника посольства РФ, с которым встречался управляющий OMV. В МИД Австрии подтвердили, что в отношении дипломата планируют начать уголовное разбирательство.

В OMV заявили, что в отношении подозреваемого сотрудника был немедленно расторгнут контракт, компания сотрудничает с властями.

В феврале глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что Австрия больше не планирует заключать контракты на поставку газа из России.

Ранее в Германии заподозрили грибника в шпионаже.

