СМИ: управляющего австрийской нефтегазовой компании уволили по подозрению в работе на РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила топ-менеджера по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Profil.

В публикации отмечается, что Управление государственной безопасности и разведки Австрии несколько месяцев следило за управляющим, чье имя не раскрывается. Издание подчеркивает, что он встречался с российским дипломатом, которого спецслужбы считают агентом ФСБ.

По постановлению австрийского суда в доме топ-менеджера был проведен обыск, в рамках которого было обнаружено множество секретных документов.

По данным Profil, судебные органы попросили министерство иностранных дел России снять дипломатическую неприкосновенность с сотрудника посольства РФ, с которым встречался управляющий OMV. В МИД Австрии подтвердили, что в отношении дипломата планируют начать уголовное разбирательство.

В OMV заявили, что в отношении подозреваемого сотрудника был немедленно расторгнут контракт, компания сотрудничает с властями.

В феврале глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что Австрия больше не планирует заключать контракты на поставку газа из России.

