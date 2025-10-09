HR-эксперт рассказал, как продвигаться по карьере внутри компании

Сотрудники могут развивать свою карьеру в рамках своей компании, такой внутренний рост может включать в себя ротацию и поликарьеру. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По его словам, такой подход позволит работнику получить новые знания и навыки, расширить свою зону ответственности и улучшить профессиональные компетенции, а компаниям — снизить уровень текучки кадров и повысить общую эффективность бизнеса.

Так, например, можно воспользоваться принципом «Елочки», когда сотрудник чередует должности в разных подразделениях. Кроме того, существует принцип «Макдоналдса», согласно которому специалист из одного филиала получает возможность переехать в другой город и занять там руководящую должность.

«Ротация представляет собой перемещение сотрудника между различными отделами или филиалами компании. Это позволяет сотрудникам приобретать опыт работы в разных областях, что способствует развитию универсальных компетенций. Поликарьера же подразумевает наличие у сотрудника нескольких профессиональных ролей одновременно или последовательно», — добавил Быханов.

Опрос населения консалтинговой компанией «Яков и партнеры» до этого показал, что четверть молодых людей в России хочет переехать в другой город, чтобы повысить уровень жизни за счет трудоустройства. Среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет уехать из родного города хотят 27%, среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет — 22%. При этом желание остаться в родном городе напрямую коррелирует с перспективами трудоустройства.

