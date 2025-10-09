На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобрнауки России составили рейтинг самых популярных направлений в вузах

«ПГ»: «Экономика и управление» стало самым популярным направлением в вузах
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Наиболее популярными направлениями в российских вузах в 2025 году стали «Экономика и управление» (39 человек на бюджетное место) и «Информатика и вычислительная техника» (22 претендента на место). Об этом «Парламентской газете» сообщили в Минобрнауки России.

В ведомстве уточнили, что в этом году на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования поступили 441,1 тыс. студентов. Самый большой конкурс на бюджетные места также зафиксировали на специальности по направлениям «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина», «Машиностроение», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Кроме того, в рейтинг попали «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика», «Техника и технологии строительства», а также «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».

«Приемная кампания 2025 года продолжила традиции приема последних лет: более половины бюджетных мест отданы инженерно-техническим специальностям. Это соответствует и предпочтениям абитуриентов», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

6 октября сообщалось, что количество вакансий для преподавателей математики, физики, химии и биологии в российских школах и вузах увеличилось на 5–50% за 2025 год. Согласно данным hh.ru, в высших учебных заведениях количество вакансий преподавателей физики увеличилось на 27%, математики — на 17%, химии — на 8%.

Ранее стало известно, что сотрудник вуза поверил «Роскомнадзору» и отдал аферистам более 14 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами