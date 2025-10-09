В Минобрнауки России составили рейтинг самых популярных направлений в вузах

Наиболее популярными направлениями в российских вузах в 2025 году стали «Экономика и управление» (39 человек на бюджетное место) и «Информатика и вычислительная техника» (22 претендента на место). Об этом «Парламентской газете» сообщили в Минобрнауки России.

В ведомстве уточнили, что в этом году на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования поступили 441,1 тыс. студентов. Самый большой конкурс на бюджетные места также зафиксировали на специальности по направлениям «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина», «Машиностроение», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Кроме того, в рейтинг попали «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика», «Техника и технологии строительства», а также «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».

«Приемная кампания 2025 года продолжила традиции приема последних лет: более половины бюджетных мест отданы инженерно-техническим специальностям. Это соответствует и предпочтениям абитуриентов», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

6 октября сообщалось, что количество вакансий для преподавателей математики, физики, химии и биологии в российских школах и вузах увеличилось на 5–50% за 2025 год. Согласно данным hh.ru, в высших учебных заведениях количество вакансий преподавателей физики увеличилось на 27%, математики — на 17%, химии — на 8%.

