Сотрудник вуза поверил «Роскомнадзору» и отдал аферистам более 14 млн рублей

В Нижнем Новгороде завкафедрой вуза отдал мошенникам более 14 млн рублей
Shutterstock

В Нижнем Новгороде сотрудник вуза стал жертвой мошенников, поверив лжеработнику Роскомнадзора. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Всего пострадавший перевел неизвестным более 14 миллионов рублей. По данным NN.ru, 56-летнему мужчине, который является замкафедры местного вуза, сообщили, что кто-то якобы оформил доверенность на его имя. С помощью документа неизвестный может распоряжаться деньгами педагога.

Чтобы вернуть контроль над средствами, новгородец отправил неизвестным на «безопасный счет» более 11,2 миллионов рублей из своих сбережений. Позже неизвестные уговорили его взять кредит в размере трех миллионов рублей, после чего передать неизвестной женщине.

Поняв, что его обманули, пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В МВД напомнили, что «безопасные счета» – это выдумка мошенников. Полицейские также посоветовали быть бдительнее во время общения с неизвестными.

Ранее жительница Новокузнецка отдала мошенникам около 47 млн рублей.

