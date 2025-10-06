На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школы и вузы увеличили количество вакансий для учителей естественно-научных дисциплин

«Известия»: спрос на учителей физики и математики в России вырос на 20–50%
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Количество вакансий для преподавателей математики, физики, химии и биологии в российских школах и вузах увеличилось на 5–50% за 2025 год. Об этом свидетельствуют данные сервисов по поиску работы, полученные «Известиями».

Согласно данным hh.ru, в школах России больше всего вырос спрос на учителей химии — на 49%, биологии — на 23%, математики — на 5%. В высших учебных заведениях количество вакансий преподавателей физики увеличилось на 27%, математики — на 17%, химии — на 8%. Наибольший рост потребности в педагогах наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

«Последние приемные кампании продемонстрировали повышенный спрос на естественно-научные специальности со стороны абитуриентов. Следствием этого стал рост количества занятий со студентами, а значит, увеличение числа необходимых для полноценного учебного процесса преподавателей», — пояснил первый заместитель председателя приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров.

В Минобрнауки подтвердили, что у вузов возник дополнительный запрос на профессорско-преподавательский состав по естественно-научным и инженерным направлениям. Это связано с изменениями отраслевых приоритетов и выходом на приоритетные позиции специальностей, связанных с достижением технологического лидерства России.

Рост интереса к техническим специальностям подтверждается статистикой по ЕГЭ. В 2025 году физику сдавали на 13 тысяч человек больше, чем в прошлом году, профильную математику — на 30 тысяч, химию — на 6 тысяч. В УрФУ по естественно-научным направлениям число заявлений выросло на 34%, по инженерным — на 44%.

Для поддержки интереса школьников к техническим дисциплинам в России созданы детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб» и «Точка роста». Также запущена программа развития передовых инженерных школ, которых к 2030 году планируется удвоить.

Ранее в правительстве РФ призвали сделать прозрачными зарплаты педагогов.

