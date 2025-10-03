Синоптик спрогнозировал ранний приход весны в 2026 году

Вильфанд: весна в Россию в 2026 году может прийти раньше срока

Весна в 2026 году на территории России ожидается раньше положенного срока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, нигде в стране по последним прогнозам не будет холодной погоды.

«В феврале везде температура в РФ будет выше нормы, нигде не прогнозируется класса ниже нормы. И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что по среднемесячным показателям будут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны. Уверенность такого прогноза составляет около 65-68%, отмечается в сообщении.

В октябре температура воздуха в четырех федеральных округах страны будет выше климатической нормы, отметил Вильфанд. В Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах прогнозируют высокие среднемесячные температуры. В частности, погода будет теплой в Мурманской, Архангельской и Амурской областях, Карелии, Коми, ЯНАО, ХМАО, на Таймыре, в Приморском крае и на юге Хабаровского.

Ранее жителей европейской части России предупредили о заморозках до -6°C.