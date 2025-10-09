Болгарка отскочила в лицо и застряла в груди у рабочего в Москве

В Москве болгарка отскочила мужчине в лицо и застряла у него в груди

В Москве мужчина разрезал себе грудь болгаркой во время проведения работ на территории церкви. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел во время проведения работ на территории церкви Георгий Победоносца в районе Куркино. Когда рабочий использовал болгарку, диск инструмента сорвался с крепления, отскочил и поранил лицо мужчины, а затем застрял в области груди. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Специалисты оказали пострадавшему первую помощь, после чего передали его бригаде скорой медицинской помощи. Рабочий был госпитализирован в медицинское учреждение.

До этого россиянин, не соблюдавший безопасность при работе с болгаркой, едва не остался без глаза. Кусок металлической проволоки отлетел и вонзился в глаз, повредив роговицу, хрусталик и радужку.

Ранее сибиряк едва не остался без руки, работая электрическим рубанком.