Сибиряк едва не остался без руки, работая электрическим рубанком

В Новосибирске юноша едва не остался без руки, работая электрическим рубанком

В Новосибирске спасатели вызволяли молодого человека, кисть которого застряла в инструменте. Об этом сообщили в пресс-службе городской службы спасения.

«Экипаж 'Вега-1' выезжал в Заельцовский район, где произошел несчастный случай с мужчиной 2001 года рождения, его кисть правой руки застряла в электрическом рубанке. Спасатели оперативно прибыли на место, разобрали устройство и смогли извлечь руку пострадавшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшему оказали первую помощь, после чего передали его бригаде скорой.

До этого в Сургуте врачи спасли мужчину, который едва не отрезал себе болгаркой ногу. По словам потерпевшего, он занимался строительством бани, когда болгарка «закусилась», упала и затем прошлась диском по его ноге. В результате пациенту диагностировали открытый перелом голени, повреждение сосудов, нервов и мышц, травматический шок.

Ранее в Подмосковье работавший с болгаркой мужчина едва не ослеп из-за нарушения техники безопасности.