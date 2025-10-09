На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, не соблюдавший безопасность при работе с болгаркой, едва не остался без глаза

В Подмосковье врачи спасли зрение мужчине с проволокой от болгарки в глазу
Telegram-канал «ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница»»

Врачи Сергиево-Посадской больницы сохранили зрение мужчине, который получил тяжелую травму глаза во время работы с болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу по скорой с инородным телом в передней камере глаза. Он рассказал, что работал с болгаркой и кусок металлической проволоки отлетел и вонзился в глаз, повредив роговицу, хрусталик и радужку.

«Инородное тело мы удалили сразу же. И спустя несколько дней сделали операцию по поводу травматической набухающей катаракты, которая развилась буквально в первые дни после травмы», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением больницы Анастасия Натарова.

Ранее в Саратовской области пожилой мужчина случайно порезал себя болгаркой и не выжил.

