Число пострадавших при обстреле Масловой Пристани выросло

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани со стороны украинских войск выросло до 12.

«У нас 12 человек было ранено, восемь из них до сих пор находятся в больницах. Три в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как всегда, на связи с федеральным центром. Если будет необходимость, будем направлять их в Москву», — написал Гладков.

По словам губернатора, эксперты признали дом, пострадавший в результате ракетного удара, пригодным для восстановления. По его словам, тепловой контур здания уже закрыт, а окна планируется восстановить в течение недели.

Маслова Пристань подверглась обстрелу утром 8 октября. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии количество раненых увеличилось. Кроме того, еще троих человек — двух мужчин и одну молодую женщину — спасти не удалось.

Как писал Telegram-канал Mash, украинские военные выпустили по поселку как минимум три снаряда от реактивной системы залпового огня «Град». На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Белгородской области во время обстрела со стороны ВСУ пострадал ребенок.