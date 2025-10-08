В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал ребенок

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили обстрел села Мощеное Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Они (пострадавшие. — «Газета.Ru») были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму», — написал глава региона.

Гладков добавил, что после оказания помощи девочку доставят в детскую областную клиническую больницу. Мужчину и женщину при этом переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

По информации губернатора, в результате обстрела произошло частичное обрушение дома. Информация о последствиях уточняется, отметил глава региона.

6 октября Гладков рассказал о ракетном ударе по административному центру. Изначально сообщалось об одном жителе, который получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор тогда писал, что другой местный житель пострадал, получив осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что и его спасти не удалось.

Ранее несколько мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ в Белгородской области.