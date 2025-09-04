На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский студент получил 25 лет колонии за подготовку диверсии

В Москве студенту дали 25 лет за подготовку подрыва газопроводов
Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему студенту Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко Георгию Воронкову по делу о подготовке диверсии на газопроводах по поручению украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить подсудимому 25 лет лишения свободы, из которых 4 года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек частично признал вину по статье «Госизмена», но не стал раскаиваться в содеянном.

Следствие установило, что в 2022 году мужчина записывал видеоролики в поддержку украинской разведки, а затем получил от нее задание подорвать два воронежских газопровода. Его задержали, когда он доставал из тайника компоненты для создания самодельной бомбы.

В декабре прошлого года суд вынес приговор студенту другого вуза — Воронежского лесотехнического университета. Мужчина передал представителям «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) координаты волонтерской организации, помогающей участникам специальной военной операции, расклеил в Воронеже листовки с ложной информацией об атаке украинской армии, а также поджег шкаф магистральной связи на железной дороге.

Ранее ФСБ показала видео задержания жителей Ярославской области по делу о госизмене.

