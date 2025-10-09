На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие выплаты положены сотруднику при сокращении штата

Доцент Семеновский: выходное пособие положено сотруднику при сокращении штата
ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

При сокращении штата компании сотрудникам полагаются конкретные гарантии и компенсации. Об этом Pravda.Ru рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Так, они могут претендовать на выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка, средний заработок на время поиска новой работы и компенсацию за неиспользованный отпуск.

«Если период поиска новой работы превышает один месяц, сотрудник имеет право на средний месячный заработок еще за второй месяц или его часть, пропорционально времени трудоустройства. Все это регулируется Трудовым кодексом и специальными постановлениями правительства», — отметил Семеновский.

По его словам, руководство должно предупредить работника о сокращении не менее чем за два месяца.

Эксперт Роскачества, лидер направления компании Beyond Taylor Алена Берестова рассказала «Газете.Ru», что чрезмерный контроль со стороны руководителя часто приводит к выгоранию сотрудников и решениям об увольнении по собственному желанию. По ее словам, микроменеджмент — это стиль управления, при котором руководитель чрезмерно контролирует каждый шаг сотрудников, не оставляя им возможности принимать самостоятельные решения. На практике такой подход разрушает процессы, команду и результаты, объяснила эксперт.

Ранее психолог предупредила об опасности «тихого срыва» у сотрудника.

