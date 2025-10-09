Названа частая причина увольнений россиян

Чрезмерный контроль со стороны руководителя часто приводит к выгоранию сотрудников и решениям об увольнении по собственному желанию, сказала «Газете.Ru» эксперт Роскачества, лидер направления компании Beyond Taylor Алена Берестова.

По ее словам, микроменеджмент — это стиль управления, при котором руководитель чрезмерно контролирует каждый шаг сотрудников, не оставляя им возможности принимать самостоятельные решения. На практике такой подход разрушает процессы, команду и результаты, объяснила эксперт.

«Когда каждое решение сотрудников требует одобрения сверху, инициатива умирает. Сотрудники чувствуют недоверие к своим компетенциям, теряют энергию и начинают выгорать. Лучшая часть команды рано или поздно увольняется по собственному желанию. Руководитель превращается в «узкое горлышко», проекты останавливаются, процессы теряют гибкость. При таком подходе страдает не только команда, но и сам руководитель, вынужденный держать в голове десятки мелких задач, он теряет способность сосредоточиться на стратегических вопросах, а вместе с этим падает эффективность всей компании», — отметила Берестова.

Она призвала россиян обращать внимание не на ощущения руководителя о выполненной работе, а на метрики, которые усиливают работу команды и подсвечивают слабые стороны.

Эксперт считает, что верный путь — делегировать ответственность, опираясь на компетенции и мотивацию коллег. Также необходимо создавать прозрачные процессы, чтобы видеть прогресс без необходимости вникать в каждую мелочь, уверена Берестова.

Ранее юрист объяснил , когда работодатель может запретить соцсети на работе.