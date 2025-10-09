На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о состоянии раненных при атаке ВСУ на Маслову Пристань

Гладков: трое раненных при атаке ВСУ на Маслову Пристань находятся в реанимации
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три человека из числа пострадавших при атаке украинских войск на поселок Маслова Пристань в Белгородской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что всего из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 12 человек. В больницах остаются восемь из них.

«Три [человека] в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как всегда, на связи с федеральным центром. Если будет необходимость, будем направлять их в Москву», — отметил глава российского субъекта.

При этом он подчеркнул, что в данный момент врачи в Белгородской области оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Маслова Пристань подверглась обстрелу утром 8 октября. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии количество раненых увеличилось. Кроме того, еще троих человек — двух мужчин и одну молодую женщину — спасти не удалось.

Как писал Telegram-канал Mash, военные ВСУ выпустили по поселку как минимум три снаряда от реактивной системы залпового огня «Град». На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Белгородской области во время обстрела со стороны ВСУ пострадал ребенок.

Обстрелы Белгородской области
