Сообщения о появившемся в сети телефоне главы семьи Усольцевых не подтвердились

Следственный комитет РФ не подтвердил информацию о том, что телефон главы пропавшей в Красноярском крае семьи Сергея Усольцева появлялся в сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении ведомства.

«Мы это не подтверждаем, такой информации на данный момент нет. У него (Сергея Усольцева. — «Газета.Ru») в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет», — заявили в СК.

Рано утром 9 октября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что телефон главы пропавшей в Красноярском крае семьи неожиданно появился в сети. По данным журналистов, это якобы произошло около трех часов ночи. Авторы публикации сразу предположили, что сим-карту мужчины восстановили мошенники.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. Спасатели организовали поиски, к которым присоединились более 80 человек, в том числе местные охотники и рыбаки. Предварительно, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мороз и снег усложнили поиски семьи Усольцевых.