Мороз и снег усложнили поиски семьи туристов с ребенком в Красноярском крае

Baza: в Красноярском крае почти нет шансов найти пропавшую семью из-за погоды

В Красноярском крае почти не осталось шансов найти живой семью, пропавшую неделю назад. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, в районе поиска выпал мокрый снег, ночью температура опускается до –5 °C.

К поискам привлекли уголовный розыск: оперативники изучили камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и проверяют возможные маршруты. Спасатели обследовали около 130 квадратных километров тайги и почти 100 километров дорог, однако следов семьи пока не обнаружено.

Сложные погодные условия и низкая температура продолжают осложнять работу спасателей.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь — бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь — последний сигнал их телефонов зафиксировали вблизи горы. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Следователи назвали две версии пропажи семьи. Одна из них — мужчине могло стать плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться. Вторая — туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей, предполагают силовики.

