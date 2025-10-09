Вильфанд рассказал о завершении «бархатного сезона» на курортах России

Вильфанд: в выходные дни температура на юге РФ станет ниже 20°C

Температура воздуха в выходные на юге европейской России станет ниже 20 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в континентальных районах Краснодарского края температура в выходные будет около +15°C.

«А к примеру, в Сочи температурный фон в выходные составит +17…+18°C. Что означает окончание «бархатного сезона» на курортах», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в окончание «бархатного сезона», как и прогнозировалось ранее, пришлось на конец первой декады октября.

До этого начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что до субботы в Москве и Московской области температура воздуха будет на 3°C выше нормы, осадков не ожидается. Однако с субботы погода начнет портиться — пройдут дожди.

Начиная с 13 октября, по его словам, в столице и Подмосковье начнутся заморозки — температура понизится на 2-3°C.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.