На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд рассказал о завершении «бархатного сезона» на курортах России

Вильфанд: в выходные дни температура на юге РФ станет ниже 20°C
true
true
true
close
JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

Температура воздуха в выходные на юге европейской России станет ниже 20 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в континентальных районах Краснодарского края температура в выходные будет около +15°C.

«А к примеру, в Сочи температурный фон в выходные составит +17…+18°C. Что означает окончание «бархатного сезона» на курортах», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в окончание «бархатного сезона», как и прогнозировалось ранее, пришлось на конец первой декады октября.

До этого начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что до субботы в Москве и Московской области температура воздуха будет на 3°C выше нормы, осадков не ожидается. Однако с субботы погода начнет портиться — пройдут дожди.

Начиная с 13 октября, по его словам, в столице и Подмосковье начнутся заморозки — температура понизится на 2-3°C.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами