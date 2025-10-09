На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Амстердаме задержали более 20 пропалестинских активистов

Полиция Амстердама задержала пропалестинских активистов
Oliver Berg/Global Look Press

Полиция Амстердама задержала более 20 человек после пропалестинской акции, проводившейся у центрального вокзала города. Об этом сообщает NU.nl.

В публикации отмечается, что демонстрацию организовало экологическое движение Extinction Rebellion, она началась в 19:30 (20:30 мск). Во время акции протестующие вышли на железнодорожные пути. Из-за этого движение поездов в районе города было временно остановлено.

Протестующих задержали и на автобусе доставили в местное отделение полиции. В правоохранительных органах заявили, что были осведомлены об акции, но не смогли ее предотвратить.

5 октября полиция Лондона задержала 492 человека во время митинга в поддержку запрещенной в стране пропалестинской организации Palestine Action. Акция была организована группой Defend Our Juries, проводящей кампанию против запрета Palestine Action. Акции этой группы нацелены на «массовое неповиновение» и, как следствие, массовые задержания мирных демонстрантов, выражающих поддержку Palestine Action. Предыдущие акции также сопровождались сотнями задержаний и привлечением тысяч полицейских, включая сотрудников из других регионов.

Ранее 22 человека пострадали на пропалестинском протесте во время велогонки.

