В Лондоне задержали сотни человек на пропалестинском митинге

Полиция Лондона задержала 492 человека на митинге в поддержку Palestine Action
Susannah Ireland/Reuters

Полиция Лондона задержала 492 человека во время митинга в поддержку запрещенной в стране пропалестинской организации Palestine Action. Об этом говорится в заявлении полиции британской столицы, передает РИА Новости.

Отмечается, что самому молодому из арестованных 18 лет, самому старейшему – 89 лет. В полиции добавили, что 297 человек остаются под стражей, остальные были отпущены под залог.

Акция была организована группой Defend Our Juries, проводящей кампанию против запрета Palestine Action. Акции этой группы нацелены на «массовое неповиновение» и, как следствие, массовые задержания мирных демонстрантов, выражающих поддержку Palestine Action. Предыдущие акции также сопровождались сотнями задержаний и привлечением тысяч полицейских, включая сотрудников из других регионов.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Участие или поддержка этой группы рассматриваются как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

Ранее в Британии 110 активистам Palestine Action предъявили обвинения в терроризме.

