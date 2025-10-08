На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В самой сухой пустыне в мире расцвели цветы

Reuters: в самой сухой пустыне мира Атакама в Чили расцвели цветы
true
true
true
close
Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images

В самой сухой пустыне мира — чилийской Атакаме — расцвели цветы. Об этом пишет Reuters.

В южном полушарии период с сентября по ноябрь является весенним, поэтому появление растительности в этом засушливом месте связывают со сменой сезона. Однако, даже в такое время цветение в Атакаме является редким явлением и встречается раз в несколько лет и происходит в случае, если в пустыне выпадает дождь, как и произошло в этом году.

Биологи из Университета Андреса Белло в Чили обратили внимание на растение с фиолетовыми цветами, которое проявляет устойчивость к суровому климату пустыни и покрыло ее поверхность цветущим ковром в конце сентября и начале октября. Они предполагают, генетический код этого цветка, который местные называют «копытом гуанако» (гуанако — млекопитающее, похожее на ламу), может содержать в себе ключ к выведению засухоустойчивых культур, которые будут востребованы в условиях глобального потепления. Сейчас ученые проверяют эту гипотезу.

В июне 2025 года Атакама впервые за несколько десятилетий покрылась снегом. Ученые считают одной из причин череды таких необычных явлений изменения климата.

Ранее ученые нашли неожиданный и мощный источник загрязнения воздуха в пустынях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами