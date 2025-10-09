На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путешественники вернулись из Туниса в Москву без 111 чемоданов и сумок

На рейс из тунисского Монастира во Внуково не загрузили 111 единиц багажа
Shutterstock

Более 100 единиц багажа пассажиров, летевших рейсом BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie из тунисского города Монастир в Москву, не загрузили на борт. Об этом сообщает в Telegram-канале аэропорт Внуково.

Там уточнили, что речь идет о 111 чемоданах и сумках. Nouvelair Tunisie принимает меры, чтобы как можно скорее организовать досылку багажа. Во Внуково извинились перед путешественниками за неудобства.

В конце сентября американский поп-исполнитель Джейсон Деруло провел около полутора часов в аэропорту Внуково, ожидая свой багаж. После оформления утери чемоданов перец вместе с командой отправился в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве. Артиста разместили в президентском люксе и доставили в кортеже из Mercedes-Benz V-класса.

До этого он потратил 30 часов на то, чтобы добраться до России. Ему пришлось лететь из США через Турцию.

Ранее пес Малыш сбежал из переноски в Пулково и потерялся.

