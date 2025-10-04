На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей

Соцфонд РФ намерен увеличить пособие по беременности и родам до 1 млн рублей
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские власти к 2027 году увеличат максимальный размер денежного пособия по беременности, так что сумма будет превышать 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда РФ.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836 рублей, в 2027 году — 1 100 437,8 рубля и в 2028 — 1 188 465,5 рубля», — отмечается в документе.

Из него следует, что в следующем году предельную сумму пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) повысят до 207,5 тыс. рублей в месяц. В 2027 году этот показатель достигнет 238,9 тыс. рублей, а еще через год — 258 тыс. рублей.

Кроме того, в проект бюджета были включены предельные размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. Оно составит 83 тыс. рублей ежемесячно в 2026 году, 95,5 тыс. рублей в 2027 году и 103,2 тыс. рублей в 2028 году.

18 сентября член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала увеличение выплат больничных по уходу за ребенком. По ее словам, с 2026 года для всех без исключения россиян размер таких выплат не сможет быть ниже 27 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Московской области предложили новую меру поддержки для студенток с детьми.

