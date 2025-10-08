Гладков рассказал, как будет работать система оповещения без электричества

Наличие резервной генерации на сотовых вышках позволит сохранить мобильную связь и обеспечить информирование населения Белгородской области в случае отключения электричества. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Если электричество будет полностью отключено, то проблема с оповещением, безусловно, будет по громкоговорителям, потому что там идет питание по постоянной схеме. Но отключение интернета и вышек сотовой связи не произойдет, потому что есть резервная генерация на каждой вышке», — уточнил он.

Таким образом, оповещения населения будут возможны при помощи сотовой связи.

Гладков выразил надежду на то, что к тому времени, когда аккумуляторы исчерпают заряд, уже удастся решить вопрос с восстановлением электроснабжения.

8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Сначала мужчину доставили в центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали его в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал ребенок.