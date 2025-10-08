На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тапир-долгожитель умерла в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась тапир-долгожитель Сью
В Московском зоопарке в возрасте 37 лет ушла из жизни тапир-долгожитель Сью. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

По ее информации, животное скончалось утром в среду, 8 октября.

В зоопарке отметили, что в природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни составляет примерно 25-30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет.

Как рассказали в пресс-службе, Сью родилась в зоопарке Детройта (США) в феврале 1988 года. В 2005 году она переехала в Москву.

В зоосаде добавили, что последние годы у тапира были серьезные проблемы со здоровьем в силу возраста. Зоологи внимательно следили за состоянием суставов, копыт, глаз и зубов Сью.

До этого в Московском зоопарке умер один из самых узнаваемых и любимых питомцев — красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет.

Полуторагодовалого Рыжика привезли в российскую столицу в 2015 году из Польши. За годы в зоопарке он стал настоящим любимцем как сотрудников, так и посетителей.

Ранее в крымском зоопарке «Тайган» скончалась слониха Дженни.

