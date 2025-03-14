В крымском зоопарке «Тайган» скончалась слониха Дженни

В крымском зоопарке «Тайган» на 55-м году жизни умерла слониха Дженни, известная своими выступлениями в цирке. Как сообщила пресс-служба парка, причиной гибели животного стал полуторакилограммовый камень в почках.

Вместе с подругой Магдой слониха переехала в «Тайган» в 2021 году после карьеры в Большом Варшавском цирке.

В 2017 году во время гастролей в Челябинске Дженни и Магду купали в озере Смолино, где они с удовольствием позировали для фото с посетителями.

После смерти Дженни ее неразлучная подруга Магда находится в подавленном состоянии.

«Она несколько дней отказывается от еды и ходит по вольеру опустив голову», — отметили сотрудники зоопарка.

В июне прошлого года в Московском зоопарке в возрасте 30 лет скончался жираф-долгожитель Самсон Гамлетович Ленинградов — один из символов столичного зоопарка.

Самсон Гамлетович приехал в Москву в 1994 году из Санкт-Петербурга и быстро стал одним из самых узнаваемых постояльцев Московского зоопарка. Долгое время жираф жил поблизости от дирекции зоопарка, в павильоне для травоядных.

Ранее в Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков.