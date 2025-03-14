Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В крымском зоопарке «Тайган» скончалась слониха Дженни

В крымском сафари-парке скончалась знаменитая слониха Дженни, прожившая полвека
close
А.П. Анжанов. 1958 г. Главархив Москвы

В крымском зоопарке «Тайган» на 55-м году жизни умерла слониха Дженни, известная своими выступлениями в цирке. Как сообщила пресс-служба парка, причиной гибели животного стал полуторакилограммовый камень в почках.

Вместе с подругой Магдой слониха переехала в «Тайган» в 2021 году после карьеры в Большом Варшавском цирке.

В 2017 году во время гастролей в Челябинске Дженни и Магду купали в озере Смолино, где они с удовольствием позировали для фото с посетителями.

После смерти Дженни ее неразлучная подруга Магда находится в подавленном состоянии.

«Она несколько дней отказывается от еды и ходит по вольеру опустив голову», — отметили сотрудники зоопарка.

В июне прошлого года в Московском зоопарке в возрасте 30 лет скончался жираф-долгожитель Самсон Гамлетович Ленинградов — один из символов столичного зоопарка.

Самсон Гамлетович приехал в Москву в 1994 году из Санкт-Петербурга и быстро стал одним из самых узнаваемых постояльцев Московского зоопарка. Долгое время жираф жил поблизости от дирекции зоопарка, в павильоне для травоядных.

Ранее в Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами