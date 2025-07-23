В Московском зоопарке умер один из самых любимых и узнаваемых обитателей

В Московском зоопарке умер один из самых узнаваемых и любимых питомцев — красная панда Рыжик. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст — в среднем они живут до девяти», — отмечается в сообщении.

Полуторагодовалого Рыжика привезли в Москву в 2015 году из Польши. Его поселили в экспозиции «Животные Азии», где он жил вместе с самкой по кличке Зень. За годы в зоопарке он стал настоящим любимцем как сотрудников, так и посетителей.

В зоопарке отметили, что Рыжик отличался спокойным нравом и доверием к людям, что для хищников крайне редко. Он был единственным в своем отделе, кого можно было кормить с руки, и особенно радовался кусочкам груши — своему любимому лакомству. Рыжик любил забираться к потолку вольера и наблюдать за посетителями с высоты. Он не боялся холода и даже зимой предпочитал спать на свежем воздухе, свернувшись клубочком и укрыв мордочку пушистым хвостом.

С возрастом у животного стали проявляться проблемы со здоровьем. Ветеринары и зоологи делали все возможное, чтобы продлить Рыжику жизнь. Несмотря на усилия, организм панды не справился с возрастными изменениями.

«Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — указано в публикации.

В прошлом году в Московском зоопарке в возрасте 30 лет скончался жираф-долгожитель Самсон Гамлетович Ленинградов. Он приехал в столицу в 1994 году из Санкт-Петербурга и быстро стал одним из самых узнаваемых постояльцев Московского зоопарка. Как отметили в дирекции зоопарка, жираф зарекомендовал себя как общительный и дружелюбный постоялец, который редко оставался в своем доме и часто общался с посетителями.

Ранее работник Московского зоопарка умер из-за укуса змеи.