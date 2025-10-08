СК назвал приоритетную версию убийства архитектора Супоницкого

Приоритетной версией убийства архитектора Александра Супоницкого является конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

«Следствием рассматриваются все версии произошедшего, приоритетной среди которых является конфликт на почве финансовых взаимоотношений», — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, бизнесмен Константин Козырев, которого подозревают в убийстве Супоницкого, продолжительное время следил за мужчиной, прежде чем совершить преступление. Для этого он снимал комнату в доме архитектора.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Известно, что 50-летний сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. При этом присутствовала 10-летняя дочь Супоницкого. Затем убийца поджег свою квартиру на другом этаже того же дома и застрелился. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации СМИ, Супоницкий был главой совета директоров группы «Суарт» и получил известность благодаря проектам метро. В частности, архитектор проектировал такие станции петербургского метрополитена, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Кроме этого, он также создал проекты Невской ратуши и яхт-клуба «Восточный».

Ранее стало известно, что убийца архитектора Супоницкого писал своей бывшей жене.