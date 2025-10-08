На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК назвал приоритетную версию убийства архитектора Супоницкого

СК: приоритетной версией убийства Супоницкого является конфликт из-за финансов
true
true
true
close
Группа компаний «SUART»

Приоритетной версией убийства архитектора Александра Супоницкого является конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

«Следствием рассматриваются все версии произошедшего, приоритетной среди которых является конфликт на почве финансовых взаимоотношений», — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, бизнесмен Константин Козырев, которого подозревают в убийстве Супоницкого, продолжительное время следил за мужчиной, прежде чем совершить преступление. Для этого он снимал комнату в доме архитектора.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Известно, что 50-летний сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. При этом присутствовала 10-летняя дочь Супоницкого. Затем убийца поджег свою квартиру на другом этаже того же дома и застрелился. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации СМИ, Супоницкий был главой совета директоров группы «Суарт» и получил известность благодаря проектам метро. В частности, архитектор проектировал такие станции петербургского метрополитена, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Кроме этого, он также создал проекты Невской ратуши и яхт-клуба «Восточный».

Ранее стало известно, что убийца архитектора Супоницкого писал своей бывшей жене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами