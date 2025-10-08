В Почаевской лавре СБУ и полиция организовали обыски

СПЖ: СБУ вместе с полицией спилили замки в Почаевской лавре и провели обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции провели обыски на территории Почаевской Лавры Тернопольской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Следственные действия проходили в церкви Всех Святых, расположенной на кладбище неподалеку от Лавры. Правоохранители якобы искали документы, которые могли бы касаться возможного «незаконного оформления» здания храма, имеющего статус памятника архитектуры, — говорится в сообщении.

Помимо этого, по информации Союза, была предпринята попытка захватить Экономический корпус обители. При поддержке полиции были срезаны болгаркой замки на воротах, однако семинаристы вовремя среагировали и прорыв удалось остановить. СПЖ публикует видеозаписи, на которых зафиксировано взламывание ворот в хозяйственную часть Лавры.

По сообщениям источников СПЖ, среди нападавших заметили главу Кременецкого отделения СБУ Сергея Засядько, а также

главу Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина.

До этого сотрудники СБУ задержали настоятеля храма УПЦ в Сумской области. Протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.

Ранее на Украине священника мобилизовали во время отпевания бойца.