На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Почаевской лавре СБУ и полиция организовали обыски

СПЖ: СБУ вместе с полицией спилили замки в Почаевской лавре и провели обыски
true
true
true
close
Фред Гринберг/РИА Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции провели обыски на территории Почаевской Лавры Тернопольской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Следственные действия проходили в церкви Всех Святых, расположенной на кладбище неподалеку от Лавры. Правоохранители якобы искали документы, которые могли бы касаться возможного «незаконного оформления» здания храма, имеющего статус памятника архитектуры, — говорится в сообщении.

Помимо этого, по информации Союза, была предпринята попытка захватить Экономический корпус обители. При поддержке полиции были срезаны болгаркой замки на воротах, однако семинаристы вовремя среагировали и прорыв удалось остановить. СПЖ публикует видеозаписи, на которых зафиксировано взламывание ворот в хозяйственную часть Лавры.

По сообщениям источников СПЖ, среди нападавших заметили главу Кременецкого отделения СБУ Сергея Засядько, а также
главу Кременецко-Почаевского заповедника Василия Ильчишина.

До этого сотрудники СБУ задержали настоятеля храма УПЦ в Сумской области. Протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.

Ранее на Украине священника мобилизовали во время отпевания бойца.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами