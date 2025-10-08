На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского физика-ядерщика осудили за госизмену и финансирование терроризма

Саровского физика-ядерщика Шадиева осудили на 18 лет за госизмену
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вступил в законную силу приговор, который 2-го Западный окружной военный суд вынес в отношении Руслана Шадиева, занимавшего должность инженера-исследователя 1-й категории в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области). Мужчина был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности» в части финансирования терроризма, сообщает газета «Коммерсантъ».

Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный будет отбывать в тюрьме, далее — в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2023 году Шадиев произвел перевод со своего криптокошелька в размере 1,2 тыс. рублей в пользу легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Часть этой суммы получил проект «Идите лесом», который оказывал помощь в уклонении от объявленной в России частичной мобилизации.

В ходе заседания суда физик-ядерщик просил о снисхождении, утверждая, что он сделал глупость. По словам мужчины, он не знал, что данные организации, которым он переводил средства, признаны террористическими в РФ. Он сказал, что думал, что помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Шадиев заявил о попытке загладить вину, рассказав, что его родственники продали имущество и перевела несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции (СВО). Защита осужденного собирается обжаловать вынесенный приговор.

До этого Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского по делу о госизмене.

Ранее 77-летнего российского ученого осудили за госизмену.

