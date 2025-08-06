Суд арестовал российского профессора по обвинению в госизмене

Профессора РЭУ им. Плеханова Салтыковского арестовали по обвинению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского по делу о госизмене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

Уточняется, что Салтыковскому предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Фигуранта отправили в следственный изолятор до 25 сентября текущего года.

29 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил об аресте 60-летнего Вадима Салтыковского по подозрению в государственной измене. В РЭУ имени Г. В. Плеханова он вел курсы по мировой экономике. После того как в отношении профессора было возбуждено уголовное дело, его страница на сайте университета стала недоступна. Подробности обвинения не разглашаются в связи с засекреченным характером дела.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили бывшего профессора «Политеха» по делу о государственной измене.