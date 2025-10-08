В Пушкине пожилой мужчина пытался заманить к себе школьницу, пообещав угостить картошкой

Mash: в Пушкине мужчина два месяца зазывал школьницу к себе домой

Житель города Пушкин в течение пары месяцев преследует 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Как рассказала мать, неизвестный уже несколько раз пытался заманить к себе ее дочь. Каждый раз мужчина придумывает разные предлоги.

На кадрах, снятых самой школьницей, пожилой незнакомец предлагает пойти к нему домой, чтобы «покушать картошечки». Сначала девочка соглашается, но по пути говорит, что ждет отца, который работает в полиции. После этого мужчина заявляет, что не хотел бы иметь дел с полицией и остается на месте, пока школьница уходит.

«В полицию родители пока не обращались, но очень насторожены ситуацией», – сообщается в публикации.

По какой причине неизвестный преследовал ребенка, не уточняется.

До этого в Кемеровской области молодой человек попал под суд за изнасилование школьницы. На отдыхе он стал оказывать пострадавшей знаки внимания и в какой-то момент заманил в лес, где надругался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее мужчина представлялся подростком и шантажировал 39 девочек непристойными фото.