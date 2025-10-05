У рэпера Басты обнаружили налоговую задолженность 400 тыс. рублей

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Как утверждает издание, Вакуленко имеет задолженность по ИП в размере 435 тысяч рублей. При игнорировании долга на певца могут обратить внимание судебные приставы. Рэперу также может грозить блокировка счетов.

В сентябре портал «Страсти» сообщал, что Баста заработал на лейбле «Газгольдер» несколько миллионов рублей.

По данным портала, за 2024-й «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» получил 17,6 миллионов рублей выручкой, чистая прибыль из которой составила 15,9 миллионов рублей. Отмечается, что за 2023-й артист получил около 1,7 миллионов рублей с лейбла.

В мае Баста увеличил прибыль своего ресторана. ООО «Фрэнк Бай Баста» заработало 393 миллиона 628 тысяч рублей выручки за 2024 года при прибыли в 385 млн 9 рублей. Это на почти 181 миллион больше, чем за 2023-й. В позапрошлом году компания получила 217 миллионов 344 тысячи выручки с прибылью в 212 миллионов 965 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что про Басту снимут байопик.