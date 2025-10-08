71.ru: в Туле мужчина выпал из окна и упал на крышу супермаркета

В Туле мужчина выжил, выпав из окна на крышу супермаркета. Об этом сообщает 71.ru.

Инцидент произошел 7 октября на улице Ложевой. Мужчина выпал из окна жилого дома и приземлился на крышу расположенного ниже продуктового супермаркета. Пострадавший остался в сознании после падения.

Спасатели и медики проникли на крышу через окна соседних квартир, чтобы эвакуировать мужчину. Его госпитализировали с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Детали и обстоятельства падения устанавливаются.

До этого ребенок выпал из окна в Подмосковье и спасся, упав в корзину для кондиционера. До прибытия спасателей неравнодушные соседи успокаивали пострадавшего.

Ранее в Новосибирске девочка пыталась собрать снег с подоконника и выпала из окна.