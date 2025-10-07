В Новосибирске девочка пыталась собрать снег с подоконника и выпала из окна

В Новосибирске выясняют обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает НГС.
Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Как рассказал один из местных жителей, пострадавшая высунулась из окна, чтобы сгрести снег с подоконника, но в какой-то момент сорвалась и упала вниз.
Точный этаж не называется, но очевидцы предполагают, что это произошло на 20-м этаже.
После падения девочку заметили стоявшие рядом девушки и вызвали скорую помощь. Спасти пострадавшую не смогли. Ей, по словам свидетелей, было лет десять.
«Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.
До этого в Подмосковье ребенок выпал из окна. Пока мать спала, малолетний подобрался к окну и спикировал с высоты, приземлившись в корзину для кондиционера.
Пока сотрудники экстренных служб ехали на место, очевидцы успокаивали пострадавшего.
Ранее в Петербурге ребенок выпал из окна, пока мать была в магазине.