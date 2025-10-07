На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске девочка пыталась собрать снег с подоконника и выпала из окна

В Новосибирске девочка выпала из окна многоэтажки и не выжила
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске выясняют обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Как рассказал один из местных жителей, пострадавшая высунулась из окна, чтобы сгрести снег с подоконника, но в какой-то момент сорвалась и упала вниз.

Точный этаж не называется, но очевидцы предполагают, что это произошло на 20-м этаже.

После падения девочку заметили стоявшие рядом девушки и вызвали скорую помощь. Спасти пострадавшую не смогли. Ей, по словам свидетелей, было лет десять.
«Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье ребенок выпал из окна. Пока мать спала, малолетний подобрался к окну и спикировал с высоты, приземлившись в корзину для кондиционера.
Пока сотрудники экстренных служб ехали на место, очевидцы успокаивали пострадавшего.

Ранее в Петербурге ребенок выпал из окна, пока мать была в магазине.

