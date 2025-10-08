Мужчину, напавшего с ножом на москвичку, задержали в Рязани

Полиция задержала россиянина, которого подозревают в нападении с ножом на девушку рядом с Лефортовским парком в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В кратчайшие сроки подозреваемый установлен и был задержан в городе Рязани. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, ранним утром 7 октября мужчина напал на незнакомку возле парка и попытался ее изнасиловать, однако та дала отпор, и преступник сбежал. Пострадавшая обратилась в полицию. Видео с кадрами инцидента опубликовал Telegram-канал 112.

Известно, что подозреваемый является уроженцем Самары. На него завели уголовное дело.

До этого сообщалось о случае у Верхнего Суздальского озера в Петербурге, где девушка ударила ножом пытавшегося с ней познакомиться мужчину. Ей грозит суд.

Ранее в Саратовской области женщина ударила ножом подругу, оскорблявшую ее сына.