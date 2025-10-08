На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учредителю завода «Телта» просят назначить восемь лет колонии

Shutterstock

Гособвинение просит суд назначить восемь лет колонии учредителю пермского телефонного завода «Телта» Игорю Морозову по делу о хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Морозову восемь лет колонии, а его заместителю (Алексею Высокову. — «Газета.Ru») и главбуху (Елене Гришиной. — «Газета.Ru») с учетом ранее полученных сроков за дачу взяток чиновнику Минобороны РФ соответственно девять и 8,5 года колонии общего режима», — рассказал источник.

Как уточнил участник процесса, для бывшего ведущего специалиста оборонного ведомства Алексея Пальмова прокурор просит 5 лет 6 месяцев колонии.

В сентябре Минобороны РФ потребовало взыскать 92 млн рублей с завода «Телта». Уточняется, что суд принял два исковых заявления — на 62,8 млн рублей и на 29,2 млн рублей — и постановил возбудить по ним судопроизводство. В чем состоит суть претензий оборонного ведомства к предприятию, при этом не уточнялось.

2 сентября 235-й Гарнизонный военный суд осудил бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, бывшего генерала Александра Оглоблина, на девять лет лишения свободы за получение взятки в размере 12 млн рублей от «Телты».

Ранее красноярских чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей.

