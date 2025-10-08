Учредителю завода «Телта» просят назначить восемь лет колонии

Гособвинение просит суд назначить восемь лет колонии учредителю пермского телефонного завода «Телта» Игорю Морозову по делу о хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Морозову восемь лет колонии, а его заместителю (Алексею Высокову. — «Газета.Ru») и главбуху (Елене Гришиной. — «Газета.Ru») с учетом ранее полученных сроков за дачу взяток чиновнику Минобороны РФ соответственно девять и 8,5 года колонии общего режима», — рассказал источник.

Как уточнил участник процесса, для бывшего ведущего специалиста оборонного ведомства Алексея Пальмова прокурор просит 5 лет 6 месяцев колонии.

В сентябре Минобороны РФ потребовало взыскать 92 млн рублей с завода «Телта». Уточняется, что суд принял два исковых заявления — на 62,8 млн рублей и на 29,2 млн рублей — и постановил возбудить по ним судопроизводство. В чем состоит суть претензий оборонного ведомства к предприятию, при этом не уточнялось.

2 сентября 235-й Гарнизонный военный суд осудил бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, бывшего генерала Александра Оглоблина, на девять лет лишения свободы за получение взятки в размере 12 млн рублей от «Телты».

Ранее красноярских чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей.