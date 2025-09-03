МО потребовало взыскать более 92 млн рублей с «Телты»

Министерство обороны России намерено взыскать 92 млн рублей с Пермского телефонного завода «Телта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.

Суд принял два исковых заявления министерства обороны России — на 62,8 млн рублей и на 29,2 млн рублей — и постановил возбудить по ним судопроизводство. В чем состоит суть претензий оборонного ведомства к предприятию, не уточняется.

2 сентября 235-й Гарнизонный военный суд осудил бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, бывшего генерала Александра Оглоблина, на девять лет лишения свободы за получение взятки в размере 12 млн рублей от «Телты». Завод поставлял в войска специализированные устройства связи.

Как установил суд, в период с 2019 по 2023 годы замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин получил от представителей «Телты» 36 млн рублей взяток за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. В июне 2025 года Шамарин был приговорен к 12 годам лишения свободы по этому делу.

