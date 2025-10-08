На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подозреваемый в расправе над архитектором был фигурантом уголовного дела

Baza: стрелявший в архитектора Супоницкого обвинялся в отмывании денег
true
true
true
close
Группа компаний «SUART»

Подозреваемый в нападении на архитектора Александра Супоницкого на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге Константин Козырев ранее проходил фигурантом уголовного дела об отмывании средств, связанных со строительством жилых домов по государственному контракту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников, Козырев длительное время находился под домашним арестом, однако несколько месяцев назад уголовное дело в его отношении было прекращено. Речь идет о событиях 2010–2011 годов, когда он занимал должность вице-президента по экономике и финансам компании «Петротрест». В тот период организация заключила с ФСБ России государственные контракты на строительство жилых домов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале. Работы не были завершены в установленные сроки, а объекты так и не были сданы, после чего ведомство обратилось в суд.

Как пишет Baza, «Петротрест» получил аванс в размере более 360 млн рублей, однако фактически выполнил работы лишь на сумму около 42 млн. После этого в отношении Козырева было возбуждено уголовное дело — его обвинили в неуплате налогов на 22 млн рублей, но в 2017 году суд оправдал его. Позже истец обжаловал решение, и в ходе нового расследования выяснилось, что одна из дочерних структур «Петротреста» заключала фиктивные договоры с фирмами-однодневками, которые, по данным следствия, Козырев находил через посредников. На счета этих компаний было перечислено более 233 млн рублей.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Известно, что 50-летний сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. Затем он поджег квартиру. Дочь архитектора убийца пощадил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер.

